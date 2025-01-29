الداخلية تكشف شبكة احتيال سياحية وتضبط 4 شركات تروج لرحلات دينية وهمية

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية 4 شركات ومكتب سياحي يعمل بدون ترخيص، بعد قيام القائمين عليها بالنصب على المواطنين واستيلائهم على مبالغ مالية تحت زعم تنظيم رحلات "حج، عمرة" وبرامج سياحية وهمية.

أسفرت التحقيقات عن اكتشاف أن هذه الشركات كانت تروج رحلات دينية وسياحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية أنها شركات سياحية مرخصة، وهو ما ثبت خلافه. وعُثر داخل تلك الشركات على أختام مزورة، صور جوازات سفر، برامج رحلات دينية، كروت تعريفية، دفاتر استلام نقدية، بالإضافة إلى سجلات تحتوي على بيانات العملاء الذين وقعوا ضحية لهذا الاحتيال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.