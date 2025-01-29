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ضبط 30 كيلو حشيش وهيروين في مداهمات أمنية بأسوان ودمياط

12:28 م الأربعاء 29 يناير 2025
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كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة استهدفت تجار الممنوعات وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة في محافظتي أسوان ودمياط.

وأسفرت عن ضبط 9 قضايا اتجار بالممنوعات بحوزة 9 متهمين، لعدد منهم سوابق إجرامية، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، بينها أكثر من 14 كجم من الحشيش، 16 كجم من البانجو، 6 كجم من مخدر الهيدرو، وكميات من الشابو والهيروين.

كما تم ضبط 8 قطع سلاح ناري غير مرخصة، بينها بندقية آلية وخرطوش، وكمية من الذخائر. ونفذت القوات 811 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، مع استمرار الحملات لضبط العناصر الإجرامية.

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حشيش هيروين حملات أمنية ضبط العناصر الإجرامية
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