ضبط 30 كيلو حشيش وهيروين في مداهمات أمنية بأسوان ودمياط

كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة استهدفت تجار الممنوعات وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة في محافظتي أسوان ودمياط.

وأسفرت عن ضبط 9 قضايا اتجار بالممنوعات بحوزة 9 متهمين، لعدد منهم سوابق إجرامية، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، بينها أكثر من 14 كجم من الحشيش، 16 كجم من البانجو، 6 كجم من مخدر الهيدرو، وكميات من الشابو والهيروين.

كما تم ضبط 8 قطع سلاح ناري غير مرخصة، بينها بندقية آلية وخرطوش، وكمية من الذخائر. ونفذت القوات 811 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، مع استمرار الحملات لضبط العناصر الإجرامية.