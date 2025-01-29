ضبط 30 كيلو حشيش وهيروين في مداهمات أمنية بأسوان ودمياط
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
كتب- علاء عمران:
شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة استهدفت تجار الممنوعات وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة في محافظتي أسوان ودمياط.
وأسفرت عن ضبط 9 قضايا اتجار بالممنوعات بحوزة 9 متهمين، لعدد منهم سوابق إجرامية، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، بينها أكثر من 14 كجم من الحشيش، 16 كجم من البانجو، 6 كجم من مخدر الهيدرو، وكميات من الشابو والهيروين.
كما تم ضبط 8 قطع سلاح ناري غير مرخصة، بينها بندقية آلية وخرطوش، وكمية من الذخائر. ونفذت القوات 811 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، مع استمرار الحملات لضبط العناصر الإجرامية.
فيديو قد يعجبك: