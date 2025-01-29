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ضبط قضايا اتجار في العملة بـ 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

11:44 ص الأربعاء 29 يناير 2025

العملات الأجنبية

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كتب- علاء عمران:

نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، في ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 ملايين جنيه.

جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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