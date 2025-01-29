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مشاجرة بالسلاح وإصابات في "خناقة الشرابية" بالقاهرة

11:27 ص الأربعاء 29 يناير 2025

مشاجرة ارشيفية

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كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مشاجرة نشبت في منطقة الشرابية بالقاهرة، وأسفرت عن إصابات وضبط المتورطين في الواقعة.

تلقى قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوقوع مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص، تبين أنها نشبت بين الطرف الأول: (عاملان – أحدهما مصاب برش خرطوش)، والطرف الثاني: (عامل مصاب بجرح في الظهر).

وذلك بسبب خلافات مالية بينهما، حيث تطورت المشادة إلى اعتداء متبادل باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، مما أسفر عن الإصابات المذكورة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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مشاجرة خناقة الشرابية وزارة الداخلية منطقة الشرابية
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