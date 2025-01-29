6 مصابين في انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي

كتب- علاء عمران:

أُصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم رفع حطام الحادث لتسيير حركة المرور.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت فرق الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن السائق فقد السيطرة على المركبة، مما أدى إلى انقلابها، وأسفر ذلك عن إصابة 6 أشخاص نُقلوا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.