نظر الطعن على حبس المتهمة بقتل الطفلة مكة في منشأة القناطر اليوم

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من والد الطفلة مكة، على حكم الحبس الصادر ضد والدة وشقيق المتهمة بقتل ابنته وتقطيع جثتها بقرية أتريس في منشأة القناطر.

في وقت سابق، قضت محكمة شمال الجيزة، المنعقدة في إمبابة، حبس المتهمة وذويها سنة على خلفية التستر على جريمة القتل.

ورغم حكم المحكمة، تقدم والد الطفلة مكة بالطعن عليه، مما يستدعي النظر في القضية مجددًا في الجلسة المقبلة.