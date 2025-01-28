جهود مكثفة لضبط المتهمين بالتعدي على سيدة وزوجها ونجلهما في حلوان

كتب- محمود الشوربجي:

يكثف رجال المباحث من جهودهم للقبض على متهم وأبنائه الثلاثة، لاتهامهم بالتعدي على شقيقه وزوجته وقطع إصبع نجلهما، بسبب خلافات عائلية في حلوان، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من إحدى المسشتفيات في حلوان باستقبال كلا من "حسين. م. ا" مصاب بكسور وجروح، وزوجته في حالة حرجة، وتم حجزها بالرعاية المركزة، ونجليهما "عمر" مصاب بكسور في القدم وقطع في إصبع اليد، جراء التعدي عليهم بالضرب والدهس بسيارة.

بالانتقال والفحص، تبين نشوب خلافات عائلية بين المجني عليه الأول وشقيقه، قام على أثرها الأخير بالاستعانة بثلاثة من أبنائه وقاموا بالتعدي علي الضحايا بالأسلحة البيضاء والشوم، ثم قام المتهم الأول بدهس شقيقه وزوجة شقيقه بسيارته ولاذا بالفرار. ويكثف مباحث قسم شرطة حلوان من جهودها لضبط مرتكبي الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.