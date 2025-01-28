إعلان

جهود مكثفة لضبط المتهمين بالتعدي على سيدة وزوجها ونجلهما في حلوان

10:05 م الثلاثاء 28 يناير 2025

وزارة الداخلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود الشوربجي:

يكثف رجال المباحث من جهودهم للقبض على متهم وأبنائه الثلاثة، لاتهامهم بالتعدي على شقيقه وزوجته وقطع إصبع نجلهما، بسبب خلافات عائلية في حلوان، وتحرر محضر بالواقعة.
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من إحدى المسشتفيات في حلوان باستقبال كلا من "حسين. م. ا" مصاب بكسور وجروح، وزوجته في حالة حرجة، وتم حجزها بالرعاية المركزة، ونجليهما "عمر" مصاب بكسور في القدم وقطع في إصبع اليد، جراء التعدي عليهم بالضرب والدهس بسيارة.
بالانتقال والفحص، تبين نشوب خلافات عائلية بين المجني عليه الأول وشقيقه، قام على أثرها الأخير بالاستعانة بثلاثة من أبنائه وقاموا بالتعدي علي الضحايا بالأسلحة البيضاء والشوم، ثم قام المتهم الأول بدهس شقيقه وزوجة شقيقه بسيارته ولاذا بالفرار. ويكثف مباحث قسم شرطة حلوان من جهودها لضبط مرتكبي الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قبض خلافات عائلية الأسلحة البيضاء قسم شرطة حلوان النيابة العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إخماد حريق داخل شقة في مصر القديمة دون إصابات

إعلان

إعلان