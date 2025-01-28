في واقعة الخناقة الشهيرة.. انتهاء دعوى محمود كهربا ضد فندق بالتصالح

كتب- أحمد عادل:

أعلن أشرف عبد العزيز، محامي اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا"، انتهاء الدعوى القضائية المقامة ضد أحد الفنادق الشهيرة بالتصالح، وذلك بعد اتهام الفندق بتسريب مقطع فيديو يوثق مشاجرة نجم النادي الأهلي داخل الفندق دون موافقته.

وكان من المقرر عقد أولى جلسات الدعوى غدًا الأربعاء، إلا أن الطرفين توصلا إلى اتفاق بالتصالح، لتنتهي القضية دون استكمال إجراءات التقاضي.

ووجه اللاعب محمود كهربا الشكر لمحاميه المستشار أشرف عبد العزيز على دعمه المستمر ووقوفه بجانبه طوال فترة الدعوى، التي شهدت مطالبات بتعويض مالي عن الأضرار التي لحقت باللاعب.

وكان دفاع كهربا قد طالب في وقت سابق بإلزام الفندق بدفع تعويض قدره 35 مليون جنيه، تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن الأضرار التي أصابت اللاعب نتيجة نشر مقطع الفيديو دون إذنه.