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أمن الجيزة يداهم مصنع زيوت مغشوشة في كرداسة

07:40 م الثلاثاء 28 يناير 2025

مصنع زيوت سيارات

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كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من أمن الجيزة مصنعا بدون ترخيص يعيرد تدوير زيوت محركات السيارات بكرداسة.

تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة أكدت تجميع مالك المصنع زيوت محركات السيارات المرتجعة "السابق استخدامها" وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات جديدة منسوب إنتاجها لشركات وهمية تمهيدًا لطرحها بالأسواق بقصد بالغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافه وضبطه وبحوزته (125 طن نفايات بترولية عبارة عن زيوت محركات سيارات مستعملة – 7 طن منتج نهائى لزيوت محركات معاد تدويرها – 43 طن مواد تستخدم فى إعادة تدوير الزيوت المستخدمة).

كما أمكن ضبط خط إنتاج كامل لتدوير زيوت محركات السيارات المستعملة عبارة عن (14خزان وتنكات معدنية – 2 غلاية معدنية عملاقة – 3 مبرد لتبريد الزيوت).

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مصنع زيوت سيارات كرداسة الجيزة الأمن العام
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