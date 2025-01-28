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5 حالات اختناق في حريق فيلا بالتجمع

07:37 م الثلاثاء 28 يناير 2025

سيارات إطفاء بموقع حريق- أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص بحالات اختناق نتيجة حريق شبَّ داخل فيلا بالتجمع الأول اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة داخل كمبوند "القطامية ريزدنس".

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم ومفتش الفرقة.

وتبين بالفحص اشتعال النيران داخل فيلا مكونة من 3 أدوار والحريق بالطابقين الأول والثاني مما أسفر عن سقوط 5 حالات اختناق خضعوا للإسعافات الأولية.

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حريق حالات اختناق فيلا كمبوند القطامية
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