تأييد حبس الطفل المتهم بدهس عامل دليفري في الشيخ زايد

كتب- صابر المحلاوي:

أيدت محكمة مستأنف جنح الطفل بأكتوبر، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر بحق الطفل المتهم في واقعة دهس عامل ديلفري بالشيخ زايد، حيث تقرر استمراره في قضاء عقوبة الحبس لمدة سنة مع الشغل وغرامة 500 جنيه، بعد استئنافه للحكم الصادر من محكمة أول درجة.

وكانت محكمة جنح الطفل بالجيزة قد قضت في وقت سابق بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه 500 جنيه بتهمة دهس عامل دليفري بمدينة الشيخ زايد.

وقد أحالت النيابة العامة القضية إلى نيابة الطفل للاختصاص، بعد أن أظهرت تحقيقات النيابة أن المتهم استولى على سيارة "رانج روفر" الخاصة بطليق والدته، وأثناء سيره على الطريق فوجئ بعامل دليفري يقود دراجته النارية فجأة في نفس المسار، مما تسبب في دهسه.

وروى المتهم خلال استجوابه أنه توقف بعد عدة أمتار من الحادث بسبب عطل في السيارة، واتصل بطليق والدته ليبلغه بالحادث. ومع ذلك، هرب من موقع الحادث خشية تعرضه للأذى من المارة وأصدقاء الضحية.

وبحسب تقرير الطب الشرعي، تبين أن المتهم لم يكن تحت تأثير المواد المخدرة أثناء الحادث. وقد وجهت النيابة للمتهم تهم القتل الخطأ وقيادة السيارة بدون ترخيص، إضافة إلى التقاعس عن مساعدة الضحية.