19 مولًا تجاريًا لاستخراج الرقم القومي منها 2025 (الخطوات والشروط)

كتب- أحمد أبو النجا:

في خطوة تهدف إلى تيسير الإجراءات الحكومية على المواطنين، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن إتاحة خدمات الأحوال المدنية داخل 19 مولًا تجاريًا في مختلف المحافظات. وتشمل هذه الخدمات استخراج بطاقة الرقم القومي، وشهادات الميلاد، والوفاة، والقيد العائلي.

يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتقديم خدمات متطورة تُراعي احتياجات المواطنين، حيث تم إنشاء مكاتب نموذجية داخل المولات التجارية، لتكون الخدمة أقرب وأسهل للمترددين عليها، دون الالتزام بمكان الإقامة المسجل.

شروط استخراج البطاقة الشخصية 2025

يجب أن يكون المتقدم لاستخراج بطاقة الرقم القومي مصري الجنسية.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا.

يجب أن يكون المتقدم مسجلًا اسمه في السجل المدني.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي 2025

سواء كان المواطن بصدد استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة أو تجديد البطاقة القديمة، يجب تقديم بعض الأوراق والمستندات لإتمام الإجراءات، وتشمل الأوراق المطلوبة ما يلي:

صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة (في حالة التجديد).

صورة من شهادة الميلاد المميكنة (في حالة استخراج البطاقة لأول مرة).

مستند إثبات محل الإقامة مثل عقد إيجار أو تمليك موثق أو إيصال مرافق حديث.

مستند إثبات المهنة مثل خطاب عمل مختوم أو شهادة من جهة العمل.

نموذج استمارة بطاقة الرقم القومي التي تختارها من إحدى الفئات المذكورة سابقًا.

منافذ قطاع الأحوال المدنية النموذجية بالمولات

مكسيم مول التجمع الخامس.

أفينيو مول الرحاب.

سيتي ستارز مدينة نصر.

جنينة مول مدينة نصر.

سيتي سنتر ألماظة بطريق "القاهرة- السويس".

مول تاون سنتر السلام بطريق "القاهرة- الإسماعيلية".

جولف سيتي مول العبور.

إيير مول مطار القاهرة الدولي.

سيتي سنتر المعادي "كارفور المعادي".

مول العرب الشيخ زايد.

مول مصر 6 أكتوبر.

داندي مول بأول طريق "القاهرة- الإسكندرية".

مول الحصري 6 أكتوبر.

مول كارفور الإسكندرية.

مول طنطا.

مول العروبة "كارفور طنطا".

سيتي سنتر مول مدينة الغردقة "كارفور الغردقة".

مول الندى.

جولف سيتي مول العبور.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 والأوراق المطلوبة

شراء استمارة البطاقة من مكتب السجل المدني، وملء البيانات المطلوبة بدقة.

تقديم مستند رسمي يثبت شخصية ومحل إقامة ووظيفة المتقدم لاستخراج بطاقة الرقم القومي.

الخدمات المتاحة

شهادة ميلاد.

شهادة وفاة.

قسيمة زواج.

قسيمة طلاق.

قيد عائلي.

قيد فردي.

إصدار بطاقات الرقم القومي خلال 24 ساعة.

كيفية استخراج الوثائق من ماكينات السجل المدني الذكي

فور وصولك إلى أحد أماكن ماكينات السجل المدني لاستخراج الوثيقة المطلوبة، يجب عليك اتباع الخطوات الآتية لتتمكن من الحصول على وثيقتك:

اختر "إصدار شهادات".

أدخل رقمك القومي، ثم رقم هاتفك الشخصي.

أكد هويتك عبر فحص بصمة إصبعك أو صورة وجهك.

اتبع إرشادات شاشة التوجيه في الأماكن المحددة لمسح بصمة إصبعك، أو قف مستقيمًا لالتقاط صورة الوجه.

ستظهر أمامك مجموعة من الوثائق لتختار من بينها ما تريده.

اختر الوثيقة التي تريد طباعتها، ثم جهز رسوم الوثيقة نقدًا، ليجري سحبها مباشرةً عبر ماكينة السجل المدني المميكن.

أخيرًا، تسلَّم الوثيقة وإيصالًا بتأكيد الدفع وإتمام العملية.