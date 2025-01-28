الداخلية تطارد تُجار الموت في 4 محافظات

كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملات أمنية مكبرة بعدد من المحافظات لضبط عناصر إجرامية تخصصت في تجارة المواد المخدرة وترويجها.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بمشاركة مديريات أمن (الفيوم – الغربية – الإسماعيلية – الإسكندرية)، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن الفيوم

ضُبط (7 أشخاص وسيدة "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، لقيامهم بسرقة (مصوغات ذهبية ومبالغ مالية) من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وبحوزتهم (بندقية خرطوش – 2 طبنجة صوت – عدد من الطلقات – سيارتان). وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

مديرية أمن الغربية

ضُبط (شخصان – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة عدد من رؤوس الأغنام من داخل مزرعة أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة طنطا. واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط (جميع رؤوس الأغنام المستولى عليها).

مديرية أمن الإسماعيلية

تم ضبط تشكيل عصابي مكون من (3 عناصر إجرامية – لهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي. وبحوزتهم (فرد خرطوش – كمية من مخدر الهيروين – كمية من المفاتيح المصطنعة). وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم عدد (4 وقائع سرقة بذات الأسلوب)، وأضافوا بتصرفهم في المسروقات لدى (3 عملاء سيئي النية "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية). وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها في تلك الوقائع.

مديرية أمن الإسكندرية

تم ضبط تشكيل عصابي مكون من (عاطلان – مقيمان بدائرة قسم شرطة مينا البصل) تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالطرق العامة بأسلوب "الخطف". وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما عدد (4 وقائع سرقة بذات الأسلوب)، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.