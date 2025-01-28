بلاغ للنائب العام ضد الإعلامية آلاء عبد العزيز بتهمة إساءة استخدام الإنترنت

كتب- صابر المحلاوي:

تقدم المحامي أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، ببلاغ إلى النائب العام ضد الإعلامية آلاء عبد العزيز، متهمًا إياها بإساءة استخدام الإنترنت، ومطالبًا بعرضها على الطب الشرعي لتقييم حالتها النفسية والعقلية.

وجاء في تفاصيل البلاغ أن الإعلامية آلاء عبد العزيز ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع مصورة وصفها المحامي بالسافرة، مدعية إصابتها بمرض نفسي نتيجة تعرضها لما أسمته سحرًا أطلقه عليها أحد الأشخاص بعد أن رفضت تلبية طلباته المنافية للأخلاق، دون أن تقدم بلاغًا رسميًا بالتحرش المزعوم.

وأشار المحامي إلى أن أطباء نفسيين ورجال دين أكدوا أن حالة الإعلامية لا تنطبق عليها معايير المرض النفسي أو العضوي أو المس الشيطاني، مضيفًا أن هناك شهودًا يشيرون إلى أنها كانت تسعى لتحقيق الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يثير الشكوك حول ادعاءاتها.

وطالب محفوظ في بلاغه بعرض الإعلامية على الطب الشرعي وإجراء تحريات أمنية لتأكيد إساءة استخدام الإنترنت، وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018. كما أشار إلى أن أفعالها قد تمثل جرائم تحريض على الفسق والفجور، فضلًا عن نشر أخبار كاذبة تهدف إلى إثارة الرعب بين المواطنين.

وأضاف محفوظ أن القانون رقم 71 لسنة 2009 الخاص برعاية المرضى النفسيين ينص على عقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنتين وغرامة في حال ثبوت ادعاء المرض النفسي دون وجه حق، وهو ما طالب بتطبيقه في هذه الحالة.

واختتم المحامي بلاغه بطلب إجراء تحقيق موسع في الواقعة، وسماع أقوال الشهود، وإجراء تحريات أمنية، وعرض المشكو في حقها على الجهات الطبية المتخصصة لتقييم حالتها النفسية والعقلية، وبيان ما إذا كانت تتعاطى مواد مؤثرة على الإدراك، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتها للمحاكمة الجنائية وفقًا للمادة 62 من قانون العقوبات.