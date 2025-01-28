بيان حاسم من محاكم الاستئناف: تهجير الفلسطينيين مرفوض تمامًا ونعم للشرعية الدولية

كتب- أحمد أبو النجا:

أدان مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، برئاسة القاضي محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، التصريحات الأمريكية الأخيرة التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، معتبرًا أنها محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وانتهاكًا صارخًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وللشرعية الدولية.

وأكد المجلس أن هذه التصريحات تعيد للأذهان وعودًا مشؤومة صدرت "ممن لا يملكون لمن لا يستحقون"، في تناقض واضح مع مبادئ حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة.

وأشاد المجلس بالدور الحاسم للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس الهيئات والجهات القضائية، في مواجهة تلك المخططات بحزم وإرادة راسخة، مثمنًا الجهود التي تبذلها القيادة السياسية للحفاظ على الأمن القومي المصري وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

كما أثنى المجلس على الموقف المصري الحاسم الذي عكسته تصريحات وزارة الخارجية الأخيرة، والتي عبّرت بوضوح عن رفض مصر القاطع لهذه الدعوات المشبوهة.

وأكد المجلس أن مصر دائمًا ما كانت صوتًا قويًا ومدافعًا عن الحقوق الفلسطينية المشروعة في المحافل الدولية، مشيدًا بالدور المحوري الذي تلعبه الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني بحرفية، بما يعكس استراتيجية متوازنة تسعى إلى إحياء مسار التسوية السياسية وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مع رفض أي محاولة لتهجيره قسرًا.

وجدد القضاة والعاملون في محاكم الاستئناف بمختلف أنحاء الجمهورية دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين ثقتهم في قراراته الحكيمة التي تهدف إلى الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحماية استقرار المنطقة.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل بقيادتها السياسية وشعبها ومؤسساتها الوطنية سندًا قويًا للقضية الفلسطينية وداعمًا أساسيًا لتحقيق السلام العادل، مع رفض كل ما يمس الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني أو الأمن القومي المصري.