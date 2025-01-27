سقوط عصابة لترويج الأدوية المغشوشة في القاهرة

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات مباحث القاهرة ملابسات ما تم تداوله بشأن قيام بعض الأشخاص بتداول وترويج أدوية وعقاقير طبية مجهولة المصدر.

وحدة المتابعة رصدت ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بتداول وترويج بعض الأشخاص أدوية وعقاقير طبية مجهولة المصدر بأحد الأسواق بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص وسيدة لاثنين منهم معلومات جنائية، وعُثر بحوزتهم على ٤١٥٠ علبة مستحضرات تجميل و١٢٩ علبة دواء مختلفة الأنواع.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه واتخاذ الإجراءات القانونية.