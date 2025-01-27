الأمن الاقتصادي يضبط 3969 قضية سرقة تيار كهربائي

كتب- علاء عمران:

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وقد نفذت الإدارة عدة حملات لضبط المخالفات في مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية، حيث تم ضبط 1559 قضية متنوعة.

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 3969 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد، وكذلك ضبط 455 قضية في مجالات مختلفة، أبرزها الضرائب العامة ومخالفات الجمارك.

كما تمكنت من ضبط 77 قضية متنوعة، مع التركيز على مخالفات البناء وتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

وتستمر الأجهزة الأمنية في تكثيف حملاتها على مستوى الجمهورية، لضمان إحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بكافة صورها.