دفاع البلوجر "هدير عاطف": سنستأنف على الحكم الصادر ضد موكلتي

كتب- أحمد عادل:

كشف رمضان أبو زيد، محامي البلوجر هدير عاطف، عن تفاصيل حكم محكمة القاهرة الاقتصادية الصادر ضد موكلته وطليقها في قضية توظيف الأموال.

وقال أبو زيد في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" إن المحكمة قضت بالسجن 5 سنوات على البلوجر هدير عاطف، بينما أصدرت حكمًا بمعاقبة طليقها بالسجن 7 سنوات.

وأضاف المحامي أن هذا الحكم هو حكم أول درجة، وأكد أنه سيستأنف عليه في المواعيد القانونية.

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكمها اليوم الاثنين بإدانة هدير عاطف وطليقها بتهمة النصب والاحتيال على عدد من المواطنين في قضية توظيف الأموال، وقضت بسجن البلوجر 5 سنوات، فيما أصدرت حكمًا بالسجن 7 سنوات على طليقها.