قرار قضائي بشأن "خربوش" المتهم بقتل طالب كلية علوم بالتجمع

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة "خربوش" المتهم بقتل طالب كلية العلوم بجامعة القاهرة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خناقة كافية التجمع"، إلى جلسة 27 فبراير المقبل.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة الجزئية قد أحالت العامل "محمد" وشهرته "خربوش" إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل مديره في إحدى الكافتيريات داخل مستشفى بالتجمع، حيث قام بطعنه بمطواة أثناء خروجه من المستشفى بسبب خلاف بينهما على إشعال "سيجارة".

وجهت النيابة العامة للمتهم تهمتي قتل المجني عليه "إسلام" – طالب كلية العلوم – عمدًا مع سبق الإصرار والترصد باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، بالإضافة إلى تعاطيه المواد المخدرة (جوهر الحشيش).

وتلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من مستشفى باستقبال "إسلام" (23 عامًا)، الذي تعرض للطعن في أماكن متفرقة من جسده إثر مشاجرة مع المتهم. وأظهرت التحريات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه الذي يعمل مدير كافتيريا في مستشفى، والمتهم "خربوش"، بسبب تأخر الأخير عن وقت الراحة المخصص له. وبعد انتهاء عمل المجني عليه، انتظر المتهم خروجه من المستشفى، ثم اعتدى عليه بالضرب وطعنه بسلاح أبيض، ما أدى إلى وفاة "إسلام" بعد وصوله إلى المستشفى.