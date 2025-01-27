واقعة فتاة أجنبية بقطر.. شاهد للمحكمة: الفتاة لفقت القضية للمحمدي

كتب- رمضان يونس:

انتهت الدائرة "10" مستأنف جنايات عابدين من سماع مرافعة دفاع اللاعب أحمد ياسر المحمدي، في أولى جلسات الاستئناف المُقدم من اللاعب على حكم إدانته بالسجن المشدد 3 سنوات في واقعة اتهامه بالتعدي على فتاة أجنبية في دولة قطر.

استمعت هيئة الدائرة إلى شهادة شاهد رؤية على الواقعة، الذي أكد في شهادته أمام القاضي أن الفتاة لفقت القضية ضد اللاعب، موضحًا أن الفتاة ادعت وجود المتهم في الحفل، رغم أنه لم يكن هناك سوى هو وصديقه التونسي.

من جهته، ترافع المستشار هيثم عباس دفاعًا عن اللاعب المحمدي، ودفَع بانتفاء أركان جناية مواقعة أنثى بدون رضاها، كما أشار إلى تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني، وعدم وجود أي شاهد يؤيد أقوال المبلغة، فضلاً عن كيدية الاتهام وتلفيقه، وقصور تحقيقات النيابة في دولة قطر.

كما ادعى دفاع الفتاة مدنيًا بمبلغ نصف مليون جنيه كتعويض مدني من اللاعب.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن المشدد 3 سنوات للاعب أحمد ياسر المحمدي في قضية اتهامه بالتعدي على فتاة في قطر.

توجهت النيابة العامة إلى المحمدي بتهمة هتك العرض في القضية رقم 1634 لسنة 2024 جنايات عابدين، المقيدة برقم 28 لسنة 2024 كلى جنايات شمال القاهرة. وكانت النيابة قد قررت إحالة المحمدي، لاعب كرة القدم في قطر وشقيق حسين ياسر المحمدي نجم نادي الزمالك السابق، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاعتداء على الفتاة في قطر.

وكشفت التحقيقات أن المتهم عاد إلى مصر بعد تقديم البلاغ ضده، حيث تم التنسيق مع الإنتربول الدولي للقبض عليه، وجرى القبض عليه في شرم الشيخ.

خلال التحقيقات، نفى اللاعب التهمة الموجهة إليه، مؤكدًا أن العلاقة بينه وبين الفتاة تمت برضاها، وأنها ادعت التعرض للاعتداء بعد أن استدرجته إلى شقته.