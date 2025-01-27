"ادعيلي بالتوفيق".. عم الممرض مينا موسى يكشف آخر تواصل بينهما

كتب- أحمد عادل:

كشف إبراهيم، شقيق والد الممرض مينا موسى، الذي لقي مصرعه على يد شخصين في الزاوية الحمراء، عن آخر تواصل دار بينه وبين المجني عليه قبل اختفائه، وذلك قبيل جلسة النطق بالحكم على المتهمين.

وقال إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن مينا تواصل معه قبل اختفائه بساعة وطلب منه الدعاء له بالتوفيق في عمله الجديد.

وتابع عم المجني عليه قائلاً إنه لم يكن مرتاحًا بشأن تلك الوظيفة الوهمية وشعر بالقلق والغموض، ولكن قضاء الله كان نافذًا بسبب إصرار نجل شقيقه على العمل فيها، خاصة أنه كان شابًا يسعى لتكوين مستقبله.

وأضاف إبراهيم أن مينا لم يكن الضحية المستهدفة الأساسية، بل كان صديقه ميلاد، الذي لم يتمكن من الذهاب للوظيفة بسبب انشغاله بالخدمة العسكرية، فقام بترشيح المجني عليه للعمل بدلًا منه، نظرًا لعلاقة الصداقة القوية التي جمعت بينهما منذ الطفولة.