محامي "المحمدي" يكشف 5 دفوع تنقذه من الحبس في قضية التعدي فتاة أجنبية بقطر

كتبت- رمضان يونس:

نظرت الدائرة "10" مستأنف جنايات عابدين أولى جلسات الاستئناف المُقدم من اللاعب أحمد ياسر المحمدي على قرار إدانته بالسجن المشدد 3 سنوات في واقعة اتهامه بالتعدي على فتاة أجنبية في دولة قطر.

المستشار هيثم عباس، الحاضر مع اللاعب المحمدي، ترافع عن اللاعب ودفع بانتفاء أركان جناية مواقعة أنثى بدون رضاها من الأوراق، وتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني، وعدم وجود ثمة دليل أو شاهد يؤيد أقوال المبلغة، وكون الاتهام كيديًا وتلفيقيًا، وعدم تصور حدوث الواقعة، وقصور تحقيقات النيابة في دولة قطر.

وادعى الحاضر مع الفتاة مدنيًا بمبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه كتعويض مدني من اللاعب.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، اليوم الأحد، برئاسة المستشار وائل زهران، بالسجن المشدد 3 سنوات للاعب أحمد ياسر المحمدي في قضية اتهامه بالتعدي على فتاة في قطر.

وجهت النيابة العامة إلى أحمد ياسر المحمدي تهمة هتك العرض في القضية رقم 1634 لسنة 2024 جنايات عابدين، والمقيدة برقم 28 لسنة 2024 كلي جنايات شمال القاهرة. وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية قد قررت إحالة المحمدي، لاعب كرة القدم في قطر، وشقيق حسين ياسر المحمدي نجم نادي الزمالك السابق، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاعتداء على فتاة في قطر.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان قد عاد إلى مصر بعد تقديم البلاغ ضده، وقامت جهات التحقيق بالتنسيق مع الإنتربول الدولي للقبض عليه. تم القبض عليه في شرم الشيخ، حيث تم التحفظ عليه بقسم عابدين وتحرير المحضر.

وخلال التحقيقات، أفاد اللاعب بأنه كان على علاقة بالفتاة التي تقدمت بالبلاغ، نافياً التهمة الموجهة إليه، ومؤكدًا أن الأمور تمت برضاها وعقب اتفاق بينهما. وأكد أن الفتاة ادعت التعرض للاعتداء بعد استدراجها إلى شقته.