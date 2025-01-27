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هدير عاطف تصل المحكمة الاقتصادية استعدادًا للنطق بالحكم في قضية توظيف الأموال

12:50 م الإثنين 27 يناير 2025

البلوجر هدير عاطف

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كتب- أحمد عادل:

وصلت البلوجر هدير عاطف، صباح اليوم، إلى مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، لحضور جلسة النطق بالحكم في القضية المتهمة فيها بتوظيف الأموال والنصب على المواطنين، تحت حراسة أمنية مشددة.

كانت النيابة العامة قد أحالت هدير عاطف وآخرين إلى المحاكمة، بعد اتهامهم بجمع أموال من المواطنين بزعم استثمارها في مشاريع مقابل أرباح شهرية، إلا أنهم لم يلتزموا بسداد تلك الأرباح أو رد الأموال، مما دفع عددًا من الضحايا لتحرير محاضر ضدهم.

وواجهت هدير عاطف في التحقيقات تهمًا تتعلق بالنصب والاحتيال على المواطنين، وتوظيف أموالهم بالمخالفة للقانون، بينما نفت التهم الموجهة إليها، وأكدت عدم مسؤوليتها عن جمع الأموال أو إدارة تلك المشاريع.

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هدير عاطف المحكمة الاقتصادية قضية توظيف الأموال
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