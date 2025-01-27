غلق 139 محلاً لعدم الالتزام بقرار الغلق لترشيد الكهرباء

كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 139 محلاً تجارياً خلال 24 ساعة بسبب مخالفة قرار الغلق الصادر عن مجلس الوزراء، وذلك في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت جهود أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية عن تحرير 139 مخالفة بحق المحلات التي لم تلتزم بالقرار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفات للنيابة العامة.

تأتي هذه الخطوة تنفيذاً للتدابير التي أقرها مجلس الوزراء ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة.