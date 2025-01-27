الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة احتجازها وتعدي أسرتها وزوجها عليها

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء سيدة مقيمة بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة، قيام أسرتها وزوجها باحتجازها والتعدي عليها وإعطائها أدوية مخدرة.

وبالتحقيق تبين عدم صحة الادعاء، وأن السيدة تعاني من مرض نفسي "اضطراب وجداني" منذ 4 أشهر، كما أظهرت الفحوصات أنها تتردد على طبيب بإحدى المستشفيات المتخصصة في الأمراض النفسية والعصبية على فترات متفاوتة لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.