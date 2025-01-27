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واقعة توظيف الأموال.. الفصل الأخير في قضية البلوجر"هدير عاطف" أمام الإقتصادية اليوم

07:00 ص الإثنين 27 يناير 2025

القبض على البلوجر هدير عاطف وزوجها

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كتب - رمضان يونس:

تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، حُكمها على البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين، بتهمة توظيف الأموال.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت هدير عاطف وطليقها بلال فاروق وآخرين إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة جمع الأموال من الجمهور وتوظيفها دون ترخيص.

استمعت النيابة العامة إلى شهادات العديد من المجني عليهم، الذين أفادوا بأن المتهمين أعلنوا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاكهم شركة للاستثمار في تجارة العقارات والسيارات، ودعوا الجمهور لتقديم أموالهم مقابل أرباح دورية. وأوضح المجني عليهم أنهم التقطوا العقود الموقعة من المتهم بلال فاروق في مقر بالتجمع الخامس، ثم تأخر المتهمون في تقديم الأرباح وامتنعوا عن الرد أو التواصل.

في التحقيقات، اعترفت هدير عاطف بأن زوجها السابق بلال فاروق بدأ منذ حوالي سبعة أشهر دعوة الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم أموالهم لاستثمارها في العقارات والسيارات وتداولها في البورصة، دون امتلاك شركة مسجلة. وأشارت إلى أن مسكنهما كان مقر ممارسة هذا النشاط، وأنها كانت الوسيط بينه وبين العملاء.

النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات بتوظيف الأموال دون ترخيص، والتحقيقات مستمرة حتى الفصل في القضية.

محكمة القاهرة الاقتصادية البلوجر هدير عاطف تهمة توظيف الأموال بلال فاروق النيابة العامة
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