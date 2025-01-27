8 مصابين في انقلاب ميكروباص بمحور الضبعة
12:31 ص الإثنين 27 يناير 2025
كتب - محمد شعبان:
أصيب 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بمحور الضبعة اليوم الاثنين.
تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.
انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص قادم من الطريق الأوسطي اتجاه شبرا نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.
وأسفر عن الحادث سقوط 8 مصابين نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج مع تجنيب السيارة المنكوبة نهر الطريق.
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