"عاهة مستديمة والمدرسة لم تتحرك".. تطور جديد في واقعة مشاجرة طالبات مدرسة التجمع

"اغتصبها وهي بتطلع في الروح".. قرار جديد من المحكمة بشأن مقتل الطفلة "ساجدة"

كتب- أحمد عادل

تقدم "أحمد تيسير" والد الطالبة "كارما" بشكوى رسمية ضد مدرسة "كابيتال" لوزير التربية والتعليم، في تطور جديد لواقعة مشاجرة طالبات مدرسة التجمع الخامس.

وقال دفاع الطالبة في تصريحات لـ"مصراوي"، إن مضمون الشكوى تم الاعتداء على المجني عليها "كرمة" بمدرسة كابيتال الدولية بالتجمع الخامس، من كلا راوية الليثي وشقيقتها سارة الليثي، وصديقتهما نورا احمد، بالضرب المبرح المؤدي إلى عاهة مستديمة "كسر بعظم الأنف" وجرح عميق بفروة الرأس، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم بالإضافة إلى السب والقذف العلني.

وتابع دفاع الطالبة، إن إدارة المدرسة أو المشرفين والموظفين لم تتحرك أو فض الواقعة حتي حدوث الإصابات وتناثر الدماء.

وأضاف دفاع المجني عليها تقم العيادة الخاصة بالمدرسة بعمل الإسعافات اللازمة للطالبة، أو نقلها للمستشفى لوقف النزيف، وعدم تحرك إدارة المدرسة ساكناً بإبلاغ والد الطفلة بشأن حالتها وتم إبلاغه من قبل زملائها بالمدرسة.

واستطرد، عدم إجراء التحقيق اللازم داخل المدرسة كذلك عدم تقديم كافة الأدلة الداعمة لموقف ابنتي لجهات التحقيق خوفاً من إدارة المدرسة على سمعتها.