النيابة تستعلم عن حالة 25 مصابًا في حادث إقليمي حلوان

كتب- محمود الشوربجي:

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها الموسعة حول إصابة 25 شخصًا في حادث انقلاب ميني باص عقب تصادمه مع سيارة ملاكي أعلى الطريق الإقليمي قبل كارتة حلوان.

وتستعلم النيابة من المستشفى عن حالة المصابين لسماع أقوالهم حول الواقعة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الحادث.

وأصيب 25 عاملاً في حادث تصادم بين ميني باص وسيارة ملاكي أدى إلى انقلاب الأتوبيس بطريق الدائرى الإقليمي قبل كارتة حلوان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصف ورفع حطام الحادث بالكامل.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الإقليمي قبل كارتة حلوان بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن والدفع بـ ٨ سيارات إسعاف، وتبين تصادم سيارة ومينى باص يقل عمال قادمًا من العاصمة الإدارية، وأسفر الحادث عن إصابة ٢٥ منهم وتم نقلهم إلى مستشفى الصف لتلقي العلاج.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.