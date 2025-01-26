جريمة شادر السمك.. قرار من الجنايات في معركة "سوق العبور"

كتب - رمضان يونس:

قررت الدائرة "9" جنايات السلام بمحكمة شمال القاهرة العباسية، تأجيل ثاني جلسة محاكمة 6 تجار جمبري على خلفية اتهامهم بواقعة قتل "بائع" في شادر السمك بالعبور، إثر معركة دارت بينهما التجار والبائعين، إلى جلسة 25 فبراير المقبل لورود تقرير الأدلة الجنائية.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عادل عزت أحمد عبد الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الرازق عطية ومنتصر أحمد لطفي كحك و الدكتور إيهاب طلعت يوسف وسكرتارية مصطفى شوقي.

وأسندت النيابة العامة في تحقيقاتها في القضية رقم 3315 لسنة 2024 جنايات السلام أول، والمقيدة برقم 3844 لسنة 2024 كلي جنايات شرق القاهرة، إلى المتهمين "م.م"، و"ح.خ"، و"أ.ح"، و"م.ح"، و"م.ح"، و"ع.ح" تهمة استعراض القوة والتهديد والعنف ضد المجني عليهما "م.ش" و"م.ش"، باستخدام سلاح أبيض "سكين وعصا" بقصد ترويعهما وإلحاق الأذى بهما وفرض السطوة عليهما، مما أدى إلى إلقاء الرعب في نفسيهما وتكدير أمنهما وسلامتهما وتهديد حياتهما، وذلك كما ورد في التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول "م" تهمة قتل المجني عليه "م.ش" عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، حيث نشب خلاف بينهما، فاستغل المتهم ذلك ووسوس له الشيطان فاستل سكينًا وطعن به المجني عليه أسفل الإبط الأيمن، مما أحدث إصاباته المبينة في تقرير الصفة التشريحية. وقد قصد من ذلك إزهاق روحه، بينما كان المتهمون من الثاني إلى السادس في مسرح الواقعة يساندونه، وذلك كما ورد في التحقيقات.