كواليس القبض على 4 ساقطات داخل كباريه بالعجوزة

الأحد 26 يناير 2025

07:33 م الأحد 26 يناير 2025

كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث الآداب ملهى ليلي به نشاط غير مشروع -مخل بالآداب- بمنطقة العجوزة وسط الجيزة.

معلومات وردت لضباط مباحث مكافحة جرائم الآداب بوجود ملهى ليلى كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة به نشاط غير مشروع يتمثل في الإخلال بالآداب العامة.

بتاريخ 12 يناير الجاري استهدفت الشرطة الملهى الليلي وألقت القبض على 4 سيدات لهن معلومات جنائية؛ لاتهامهن بالتحريض على الفسق والفجور.

الأجهزة الأمنية نفت صحة مقطع فيديو متدال عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالادعاء باقتحام شرطي وقوة مرافقة لهأحد المطاعم السياحية بمحافظة الجيزة والتعدى على العاملات به.