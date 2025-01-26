القبض على أب ضرب طفلته بمساعدة زوجته في المنوفية

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى بتضرر طفلة من اعتداء زوجة والدها عليها بالضرب محدثةً إصابتها وتعرضها لحالة إغماء حال تواجدها بمدرستها ونقلها إلى المستشفى لإسعافها.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من أحد المستشفيات باستقبال الطفلة محل الفحص مصابة بتورم بالعين وجرح قطعى بالذراع وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

والدتها اتهمت طليقها وزوجته بالتعدى على ابنتها وإحداث ما بها من إصابات أثناء تواجدها بمنزل والدها وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لسكب الطفلة زجاجة دواء متعمدة خاصة بشقيقتها من الأب.