النيابة تنتهي من معاينة حريق مخزن "تنر" في كرداسة

كتب- صابر المحلاوي:

انتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة حريق نشب بعقار بمنطقة ناهيا بكرداسة، وكشفت المعاينة وجود مخزن تنر خام وكتان، أسفل العقار ما أدى لنشوب الحريق.

وأضافت المعاينة أن العقار مكون من 4 طوابق " الطابق الأسفل عبارة عن مخزن تنر و3 طوابق أخرى للعقار"، مشيرة إلى أن آثار النيران امتدت للعقارات المجاورة، دون وقوع ضحايا وخسائر بشرية.

كانت البداية بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن تنر بداخل منزل بدائرة المركز.

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية مدعومين بـ 4 سيارات إطفاء للعمل على إخماد الحريق، ومنع امتداده للمجاورات وتمت السيطرة على الحريق.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.