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ارتفاع مصابي أتوبيس الإقليمي لـ18 مصابًا

06:19 م الأحد 26 يناير 2025

انقلاب أتوبيس - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

ارتفع عدد مصابي حادث انقلاب أتوبيس شركة ملابس بالطريق الإقليمي إلى 18 مصابا، الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين قبل نزلة الصف.

انتقل رجال المرور إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق أتوبيس 28 راكبًا يقل عمال شركة ملابس في طريقهم من العاصمة الإدارية إلى الفيوم.

أسفر عن الحادث سقوط 18 مصابا نقلوا إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج، وجنب ونش تابع لإدارة المرور الأتوبيس المنكوب نهر الطريق.

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