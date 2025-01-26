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ضبط قائد سيارة اصطدم بسيدة في الجيزة

05:59 م الأحد 26 يناير 2025

مصادمة على الطريق - أرشيفية

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كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ادعاء شخص باصطدام قائد سيارة بسيدة بشارع وادى النيل بالجيزة والفرار.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أنه تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة بحدوث مصادمة ومصابة بدائرة القسم، حيث تبين أنه حال قيام عامل بجراج كائن بدائرة القسم بركن سيارة ملك أحد الأشخاص اصطدم بربة منزل "مصابة بكسر بالقدم" تصادف سيرها بالمكان.

أمكن ضبط قائد المركبة واعترف بارتكابه الواقعة دون قصد، وتم التصالح والتراضى فيما بينهما واتخاذ الإجراءات القانونية.

حادث دهس العجوزة وادي النيل عامل جراج تصالح
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