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إصابة 12 عاملا في انقلاب أتوبيس شركة ملابس بالصف

05:56 م الأحد 26 يناير 2025

انقلاب اتوبيس عمال - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 12 عاملا في انقلاب أتوبيس شركة ملابس أعلى الطريق الإقليمي جنوب الجيزة، اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين قبل نزلة الصف.

انتقل رجال المرور إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق أتوبيس 28 راكبًا يقل عمال شركة ملابس في طريقهم من العاصمة الإدارية إلى الفيوم.

أسفر عن الحادث سقوط 12 مصابا نقلوا إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج، وجنب ونش تابع لإدارة المرور الأتوبيس المنكوب نهر الطريق.

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