حبس خادمة وشريكها 3 سنوات بتهمة سرقة شقة الفنان تامر عبد المنعم بالدقي

كتب- صابر المحلاوي:

أصدرت محكمة جنح الجيزة حكمًا بحبس خادمة الفنان تامر عبد المنعم وشريكها لمدة 3 سنوات، بعد إدانتهما بسرقة مشغولات ذهبية وساعات ثمينة من داخل شقة الفنان بمنطقة الدقي.

بدأت الواقعة عندما اكتشف الفنان تامر عبد المنعم اختفاء مشغولات ذهبية وساعات باهظة الثمن وهاتف محمول، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 100 ألف جنيه. جاء ذلك عقب طلب الخادمة، التي عملت بالمنزل لمدة 10 أيام فقط، إجازة لزيارة أهلها. وأثناء مغادرتها، حرصت على أخذ كيس قمامة معها، وهو ما أثار الشكوك لاحقًا.

بعد عودة الخادمة، لاحظ الفنان وزوجته اختفاء المسروقات، ما دفعهما إلى تقديم بلاغ رسمي للشرطة.

من خلال التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية، تبين أن الخادمة قد ارتكبت جريمة السرقة بالتعاون مع شريكها. وتم القبض عليهما وإحالتهما إلى المحاكمة، حيث أصدرت المحكمة حكمها بحبس كل منهما لمدة 3 سنوات.