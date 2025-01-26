إعلان

حبس خادمة وشريكها 3 سنوات بتهمة سرقة شقة الفنان تامر عبد المنعم بالدقي

03:48 م الأحد 26 يناير 2025

تامر عبد المنعم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

أصدرت محكمة جنح الجيزة حكمًا بحبس خادمة الفنان تامر عبد المنعم وشريكها لمدة 3 سنوات، بعد إدانتهما بسرقة مشغولات ذهبية وساعات ثمينة من داخل شقة الفنان بمنطقة الدقي.

بدأت الواقعة عندما اكتشف الفنان تامر عبد المنعم اختفاء مشغولات ذهبية وساعات باهظة الثمن وهاتف محمول، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 100 ألف جنيه. جاء ذلك عقب طلب الخادمة، التي عملت بالمنزل لمدة 10 أيام فقط، إجازة لزيارة أهلها. وأثناء مغادرتها، حرصت على أخذ كيس قمامة معها، وهو ما أثار الشكوك لاحقًا.

بعد عودة الخادمة، لاحظ الفنان وزوجته اختفاء المسروقات، ما دفعهما إلى تقديم بلاغ رسمي للشرطة.

من خلال التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية، تبين أن الخادمة قد ارتكبت جريمة السرقة بالتعاون مع شريكها. وتم القبض عليهما وإحالتهما إلى المحاكمة، حيث أصدرت المحكمة حكمها بحبس كل منهما لمدة 3 سنوات.

محكمة جنح الجيزة حبس خادمة تامر عبد المنعم سرقة شقة سرقة مشغولات ذهبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"تطهير غزة".. ماذا نعرف عن خطة ترامب وموقف مصر وحماس؟- تغطية شاملة
قبل مكالمة ترامب مساء اليوم.. ماذا قال السيسي عن تهجير الفلسطينيين في عيد الشرطة؟