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للمرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الماريوت" لـ 8 مارس

03:12 م الأحد 26 يناير 2025

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كتب - صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت"، لجلسة 8 مارس للمرافعة.

ووجه إلى المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

مجمع محاكم بدر خلية الماريوت
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