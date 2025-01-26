"العمارة ولعت والمخزن بقى فحم".. 8 سيارات إطفاء تتصدى لجحيم مخزن كرداسة

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق هائل داخل مخزن مواد عزل امتد إلى عقار من 3 أدوار بكرداسة اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد كثيف للأدخنة وارتفاع ألسنة اللهب خلف مدرسة حورس.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة اللواء محمد العدلي دفع بـ8 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع قطاع أكتوبر.

تبين بالفحص اشتعال النيران في مخزن مواد عزل فوم وجراكن تنر بطريق أبو رواش، واشتعلت سيارة ربع نقل.

وامتدت النيران إلى العقار بالكامل، والمكون من أرضي وطابقين علوي وأخير تحت التشطيب على مساحة 300 متر، وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات.

رجال المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلوا إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي بموتور المياه الخاص بالعقار.