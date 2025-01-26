واقعة قتل "ساجدة" طفلة النهضة.. الطب الشرعي: اغتصاب الطفلة حدث أثناء احتضارها

كتب - رمضان يونس:

بدأت الدائرة 9 جنايات السلام بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأحد، نظر ثالث جلسات محاكمة "إيمان" وجارها "رجب" المتهمين بقتل الطفلة "ساجدة" في مساكن ايجيكو بالنهضة للانتقام من والدتها.

ناقشت هيئة المحكمة تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها، حيث أكدت الطبيبة في ردها على سؤال القاضي أن عملية اغتصاب الطفلة حدثت أثناء احتضارها، وذلك في حال مقاومتها للجاني الثاني.

ظهر المتهمان داخل قفص الاتهام، حيث بدت على ملامحهما الندم والحسرة، بعد أن قادتهما مأمورية خاصة إلى المحكمة للمثول أمام القاضي بتهمة قتل طفلة بدم بارد، بغية الانتقام من والدتها.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عادل عزت أحمد عبد الله رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الرازق عطية ومنتصر أحمد لطفي كحك والدكتور إيهاب طلعت يوسف، وسكرتارية مصطفى شوقي.

كشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 14650 لسنة 2024 جنايات ثان السلام، والمقيدة برقم 4604 لسنة 2024 كُلي شرق القاهرة، أن المتهمة "إيمان. س" والمتهم "رجب. ن" قتلا عمدًا الطفلة "ساجدة عمرو" في السابع من أكتوبر 2024. وأظهرت التحقيقات أن المتهمة الأولى خططت للجريمة بعزم، حيث نفذت جريمة القتل للانتقام من والدتها.

أوضحت النيابة أن "إيمان" خدعت الطفلة بحيلة وأعطتها حلوى لاستدراجها، ثم اعتدت عليها بوحشية، حيث كتمت أنفاسها وألقت بها في المياه بعد أن رطمَت رأسها بالحائط. أما المتهم "رجب" فقد هتك عرض الطفلة بالقوة والتهديد أثناء احتضارها.

تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفلة " ساجدة" كشف أن الإصابات الموصوفة بالتقرير الظاهري بالصفة التشريحية هي إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة رضية احتكاكية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضية خشنة ـ السطح نوعا ـ أيّا كان نوعه وهي جائزة الحدوث من مثل التصوير الموارد بتحقيقات النيابة العامة.

وتضمن التقرير الطبي، أن إصابات الوجه تبين من شكلها وأبعادها وأماكن تواجدها أنها على غرار ما يختلف عن محاولات كتم النفس، وأن كرمشة جلد اليدين والقدمين يشير إلى غمر المجني عليها في المياه وتعزي الوفاء إلى الإصابات الرضية بالرأس ومضاعفاتها، إذ أن الواقعة في مجملها جائزة الحدوث.

وأوضح تقرير الطبي، أن غشاء البكارة للطفلة تبين من النوع اللحي الحليفي سليم وخالي من التمزقات القديمة والحديثة، مما يُشير إلى كونها بكرًا، إذ أنه بفحص المجني عليها من دبر تبين وجود دكانات مشتبهة لانسكابات دموية محدودة ضعيفة الحيوية، مما يشير إلى جواز حدوث لواط بإيلاج المجني عليها أثناء احتضارها.