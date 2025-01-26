جريمة في قلب شادر السمك .. الجنايات تنظر معركة "سوق العبور"

كتب- رمضان يونس:

بدأت الدائرة 9 جنايات السلام بمحكمة شمال القاهرة العباسية، نظر جلسة محاكمة 6 تجار جمبري في واقعة قتل "بائع فرش" في شادر السمك بسوق العبور، إثر معركة دارت بينهما في السوق، إلى جلسة 26 يناير المقبل لعرض المتهمين على الأدلة الجنائية.

تعقد هيئة الدائرة برئاسة المستشار عادل عزت أحمد عبد الله وعضوية المستشارين أيمن عبد الرازق عطية ومنتصر أحمد لطفي كحك والدكتور إيهاب طلعت يوسف، وسكرتارية مصطفي شوقي.

خلال نظر الجلسة، طلب المستشار بهاء الدين أبو شقة، الحاضر مع المتهمين الثاني حتى السادس، إخلاء سبيل موكله الثاني "حسن" كونه مريضًا ويعاني من شلل كامل نتيجة التعدي عليه في المشاجرة، وذلك وفق ما ورد في التقرير الطبي الشرعي. كما استند إلى نص المادة 446 من قانون العقوبات التي تنص على الإفراج الصحي عن أي متهم حتى لو كان الحكم نهائيًا إذا كان هناك خوف على حياته من تنفيذ العقوبة. وطلب أيضًا تفريغ فلاشة تحتوي على 3 مقاطع ترصد الواقعة بالكامل للوقوف على تفاصيل الحادث وكشف الحقيقة.

وأسندت النيابة العامة في تحقيقاتها في القضية رقم 3315 لسنة 2024 جنايات السلام أول، والمقيدة برقم 3844 لسنة 2024 كلي جنايات شرق القاهرة، إلى المتهمين "محمود.م"، و"حسن.خ"، و"أحمد.ح"، و"مصطفى.ح"، و"محمد.ح"، و"عمر.ح" تهمة استعراض القوة والتهديد والعنف ضد المجني عليهما "محمد.ش" و"مصطفى.ش"، باستخدام سلاح أبيض "سكين وعصا" بقصد ترويعهما وإلحاق الأذى بهما وفرض السطوة عليهما، مما أدى إلى إلقاء الرعب في نفسيهما وتكدير أمنهما وسلامتهما وتهديد حياتهما، وذلك كما ورد في التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول "محمود" تهمة قتل المجني عليه "محمد.ش" عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، حيث نشب خلاف بينهما، فاستغل المتهم ذلك ووسوس له الشيطان فاستل سكينًا وطعن به المجني عليه أسفل الإبط الأيمن، مما أحدث إصاباته المبينة في تقرير الصفة التشريحية. وقد قصد من ذلك إزهاق روحه، بينما كان المتهمون من الثاني إلى السادس في مسرح الواقعة يساندونه، وذلك كما ورد في التحقيقات.