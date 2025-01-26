بعد انتشار الفيديو.. القبض على شخص "مهتز نفسيًا" لاعتدائه على المارة في شوارع الدقهلية

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بمضايقة المارة والتعدي عليهم بالسب والشتم في محافظة الدقهلية.

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية تداول الفيديو الذي يظهر شخصًا "مهتزًا نفسيًا" وهو يحمل عصا خشبية ويقوم بمضايقة المارة وإعاقة حركتهم والتعدي عليهم بالسب والشتم أثناء سيرهم في دائرة مركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية.

أسفرت الجهود الأمنية عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو شخص عاطل (له معلومات جنائية) ويقيم بدائرة المركز، وبحوزته سلاح أبيض. وتبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.