كفالة 10 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهم بسحل "كلب" في الشيخ زايد

كتب- صابر المحلاوي:

أمر المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، بإخلاء سبيل المتهم بسحل كلب حتى الموت بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، إلا أن المتهم عجز عن سدادها وتم التحفظ عليه لحين سداد الكفالة.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة بإشراف المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية، أن بلاغًا ورد إلى قسم شرطة ثان الشيخ زايد من مينا ف. م (35 سنة)، عضو بمؤسسة حماية الحيوان، يفيد بتضرره من قائد سيارة سوزوكي ماروتي فضي اللون بسبب قيامه بربط عنق إحدى الكلاب البلدي بحبل وسحلها وتعذيبها باستخدام سيارته في منطقة الحي العاشر أمام مسجد الحي القيوم في بداية شهر يناير الجاري.

أسفرت الواقعة عن إصابات بجروح سطحية وقطعية في مناطق متفرقة بالجسم، مما أدى إلى وفاة الكلب. وقد طلبت المبلغة إثبات الحالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى المتهم، وتم القبض عليه. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأسندت النيابة له تهمة قتل حيوان مستأنس دون مقتضى، وقررت إخلاء سبيله بضمان مالي.