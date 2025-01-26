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دفاع الحكم محمد عادل: القضية أول إحالة للمحاكمة بموجب قانون الرياضة

12:04 م الأحد 26 يناير 2025
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    دفاع محمد عادل يدّعي بالحق المدني في واقعة التسريب الصوتي (2)
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كتب - أحمد عادل:

كشف أحمد العدوي، محامي الحكم محمد عادل، تفاصيل أولى جلسات محاكمة الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، المتهمين في واقعة التسريب الصوتي المرتبط بمباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وأوضح العدوي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن هذه القضية تُعد سابقة هي الأولى من نوعها في مصر، حيث تم إحالة الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط إلى المحاكمة استنادًا إلى قانون الرياضة.

وأشار العدوي إلى أن القضية لا تتعلق فقط بالتسريب الصوتي لمحادثة بين الحكم محمد عادل وحكم تقنية الفيديو (VAR)، بل تشمل أربع اتهامات موجهة للإعلامي والصحفي. كما أكد أن المقطع الصوتي المتداول لا يُدين موكله بأي شكل من الأشكال.

وقررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل محاكمة الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط في قضية التسريب الصوتي لمباراة البنك الأهلي والزمالك إلى جلسة 2 فبراير لإتاحة الوقت للاطلاع على أوراق القضية.

أحمد العدوي محمد عادل إبراهيم فايق أحمد عبد الباسط مباراة الزمالك والبنك الأهلي
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