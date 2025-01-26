خلي بالك.. رادارات السرعة تسجل 28 ألف مخالفة في يوم واحد

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور تنفيذ حملاتها المكثفة على كافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور في مديريات الأمن المختلفة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 44.171 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 943 مخالفة سير بدون تراخيص، و22 مخالفة لدراجات نارية، و28.842 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة، و27 مخالفة تتعلق بمواقف عشوائية، و1.325 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و18 مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط المخالفات المرورية وتعزيز السلامة على الطرق، في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة لتكثيف الحملات المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق.