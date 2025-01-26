قرار قضائي جديد بشأن محاكمة إبراهيم فايق في قضية التسريب الصوتي للحكام

كتب - أحمد عادل:

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل محاكمة الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط في قضية التسريب الصوتي لمباراة البنك الأهلي والزمالك إلى جلسة 2 فبراير، وذلك للإطلاع.

استمعت هيئة المحكمة الاقتصادية إلى مرافعة دفاع الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط بشأن واقعة التسريب الصوتي، وتقدّم المحامي أشرف عبد العزيز، دفاع المتهمين، بطلب تأجيل الجلسة لإتاحة الوقت للإطلاع على أوراق الدعوى.

من جانبه، ادّعى أحمد العدوي، محامي الكابتن محمد عادل، بالحق المدني بمبلغ مليون جنيه كتعويض مؤقت عن الأضرار التي لحقت بموكله نتيجة الواقعة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت إبراهيم فايق للمحاكمة بعد نشر تسجيل صوتي منسوب إلى أحد الحكام، يتضمن تفاصيل كواليس مباراة الزمالك والبنك الأهلي، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية.

كما استمعت النيابة العامة بمنطقة التجمع الخامس إلى أقوال الإعلامي إبراهيم فايق في البلاغ المقدم من الحكم محمد عادل، والمتعلق بالتسريب الصوتي لحكم الـVAR في المباراة المذكورة.