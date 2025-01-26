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دفاع إبراهيم فايق يطلب تأجيل جلسة التسريب الصوتي للإطلاع

11:39 ص الأحد 26 يناير 2025

إبراهيم فايق

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كتب- أحمد عادل:

استمعت هيئة المحكمة الاقتصادية إلى مرافعة دفاع الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط في قضية التسريب الصوتي لمباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وتقدم المستشار أشرف عبد العزيز، محامي الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، بطلب تأجيل الجلسة لإتاحة الفرصة للإطلاع على أوراق الدعوى.

وكانت النيابة العامة قد أحالت إبراهيم فايق للمحاكمة بعد نشره تسجيلًا صوتيًا منسوبًا إلى أحد الحكام، يتضمن تفاصيل حول كواليس مباراة الزمالك والبنك الأهلي، مما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية.

كما استمعت النيابة العامة بمنطقة التجمع الخامس إلى أقوال الإعلامي إبراهيم فايق في البلاغ المقدم من الحكم محمد عادل، والمتعلق بالتسريب الصوتي لحكم الـVAR في المباراة المشار إليها.

هذا المحتوى من

Manal el Alem
المحكمة الاقتصادية إبراهيم فايق أحمد عبد الباسط مباراة الزمالك والبنك الأهلي
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