مليون جنيه تعويض.. دفاع محمد عادل يدّعي بالحق المدني في واقعة التسريب الصوتي

كتب- أحمد عادل:

كشف أحمد العدوي، محامي الحكم محمد عادل، تفاصيل أولى جلسات محاكمة الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، على خلفية اتهامهما في واقعة التسريب الصوتي لمباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وقال العدوي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه تقدم لهيئة المحكمة بالإدعاء المدني بمبلغ قدره مليون جنيه لكل من الكابتن محمد عادل وميدو سلامة، على سبيل التعويض المؤقت.

وكانت النيابة العامة قد أحالت إبراهيم فايق للمحاكمة بعد نشره تسجيلًا صوتيًا منسوبًا لأحد الحكام، يتضمن تفاصيل حول كواليس مباراة الزمالك والبنك الأهلي، مما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية.

واستمعت النيابة العامة بمنطقة التجمع الخامس إلى أقوال الإعلامي إبراهيم فايق في البلاغ المقدم من الحكم محمد عادل، والمتعلق بالتسريب الصوتي لحكم الـVAR في المباراة المذكورة.