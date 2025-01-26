تغيب إبراهيم فايق عن جلسة محاكمته في واقعة التسريب الصوتي

كتب- أحمد عادل:

تغيب الإعلامي إبراهيم فايق عن حضور جلسة محاكمته، اليوم الأحد، أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، على خلفية اتهامه في واقعة التسريب الصوتي الخاص بحكم الـVAR في مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وكانت النيابة العامة قد أحالت إبراهيم فايق للمحاكمة بعد نشره تسجيلًا صوتيًا منسوبًا لأحد الحكام، يتضمن تفاصيل حول كواليس مباراة الزمالك والبنك الأهلي، مما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية.

واستمعت النيابة العامة بمنطقة التجمع الخامس إلى أقوال الإعلامي إبراهيم فايق في البلاغ المقدم من الحكم محمد عادل، والمتعلق بالتسريب الصوتي لحكم الـVAR في المباراة المذكورة.