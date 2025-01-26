"غرضي كشف الحقيقة".. ماذا قال إبراهيم فايق في واقعة نشر تسريبات الـVAR قبل محاكمته؟

كتب- أحمد عادل

تنعقد المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، لنظر أولى جلسات محاكمة الإعلامي إبراهيم فايق، على خلفية واقعة التسريب الصوتي لـVAR في مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وخلال تحقيقات النيابة، أنكر إبراهيم فايق التهم الموجهة إليه، ونفى إساءة استعمال أجهزة الاتصال أو التحريض على كراهية الحكمين محمد عادل السيد حسين ومحمد حسن سالم سلامة، كما نفى نشر معلومات مغلوطة عنهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال إبراهيم فايق في تحقيقات النيابة إنه حصل على تسجيلات محادثات الحكم محمد عادل وحكم الـVAR خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي، وقام بنشرها لكشف الحقيقة أمام الجمهور.

وأضاف الإعلامي إبراهيم فايق أن التسجيلات تضمنت حديثًا للحكم محمد عادل مع حكم الـVAR، حيث وردت بعض الألفاظ غير اللائقة، مما دفعه لنشر تلك التسجيلات للحد من هذه الظاهرة.

وأكد فايق على عدم وجود أي خلافات شخصية بينه وبين الحكم محمد عادل، مشددًا على أن الهدف من نشر التسجيلات كان كشف الحقيقة فقط.